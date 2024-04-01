Бой Чжан – Сяонань на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на UFC 300 пройдет титульный бой в женском минимальном весе между и Янь Сяонань.

Чжан не проигрывает три боя подряд и проведет вторую защиту пояса. Она завоевала титул в ноябре-2022, когда победила Карлу Эспарзу.

Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass.

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