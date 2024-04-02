Никита Цзю подерется с Данило Креати 24 апреля в Сиднее

Никита Цзю проведет девятый профессиональный поединок 24 апреля.

Поединок состоится в Сиднее (Австралия) 24 апреля. Никита Цзю подерется с Данило Креати, на кону будет стоять австралийский титул в первом среднем весе.

Цзю − 26-летний непобежденный средневес, выигравший все восемь профессиональных боев. Креати − 34-летний боксер с рекордом 8-1-1.

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