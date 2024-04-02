Никита Цзю подерется с Данило Креати 24 апреля в Сиднее

Теги первый средний вес бокс Никита Цзю Бокс/MMA/UFC

Никита Цзю проведет девятый профессиональный поединок 24 апреля.

Поединок состоится в Сиднее (Австралия) 24 апреля. Никита Цзю подерется с Данило Креати, на кону будет стоять австралийский титул в первом среднем весе.

Цзю − 26-летний непобежденный средневес, выигравший все восемь профессиональных боев. Креати − 34-летний боксер с рекордом 8-1-1.

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3 комментария
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Он из рассечения Тима появился?))) кто-то что-то знает про парня?
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+5
Ответ Weim
Он из рассечения Тима появился?))) кто-то что-то знает про парня?
Да. В одном своем интервью он показал себя полным идиотом. Сказал, что он просто любит бить людей и причинять им боль, поэтому пошел в бокс.
+3
-1
+2
Ответ Weim
Он из рассечения Тима появился?))) кто-то что-то знает про парня?
Где появился, на спортсе? Да довольно давно уже, новости про его бои были. Да и в чем проблема что-то про него узнать? Не понимаю вас.
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