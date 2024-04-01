Маддалена дрался против Бернса с инфекцией стафилококка в колене. В первом раунде он сломал руку

Теги UFC MMA Гилберт Бернс UFC 299 Джек Делла Маддалена Бокс/MMA/UFC

Маддалена признался, что болел стафилококком во время поединка с Бернсом.

«У меня появился стафилококк прямо перед отъездом. Я принимал антибиотики.

Перед боем мне было лучше, поэтому я подумал: «Антибиотики, очевидно, работают». Это выглядело как прыщ на колене... Я практически не тренировался. Просто отдыхал первые четыре дням в Майами», – признался боец UFC Джек Делла Маддалена.

Во время первого раунда Маддалена сломал руку, но сумел продолжить бой и нокаутировал Гилберта Бернса. Поединок прошел в карде турнира UFC 299.

Бернс − о проигрыше Маддалене: «У меня есть все, чтобы стать чемпионом»

Гилберт Бернс: «У меня был отличный лагерь и прекрасный план, но, увы, в бою я совершил ошибку и поплатился за нее»

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6 комментариев
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Ответ Gdy tak siedzimy
Кто может объяснить, почему у бойцов постоянно стафилококк вылазит? То у одного, то у другого.
Грязь,постоянные касания голой кожи матов,друг друга и так далее. Гигиена,одним словом.
+11
-1
+10
Ответ Gdy tak siedzimy
Кто может объяснить, почему у бойцов постоянно стафилококк вылазит? То у одного, то у другого.
В залах отличные тепличные условия для стаффика
Даже на топ-уровне подзабивают на элементарные меры предосторожности. Маты в залах нужно МИНИМУМ раз в день мыть, а лучше 2. Регулярно проветривать. Ну и моются все не всегда, будем уж откровенны. Или моются не тщательно.
+7
-1
+6
Ответ rude.
В залах отличные тепличные условия для стаффика Даже на топ-уровне подзабивают на элементарные меры предосторожности. Маты в залах нужно МИНИМУМ раз в день мыть, а лучше 2. Регулярно проветривать. Ну и моются все не всегда, будем уж откровенны. Или моются не тщательно.
маты хоть замойся, есть индивиды такие, умудряются даже с кровоточащими ранами прходить на тренировки. а мыться с детства не приучены
+5
0
+5
Ответ Gdy tak siedzimy
Кто может объяснить, почему у бойцов постоянно стафилококк вылазит? То у одного, то у другого.
Да и весогонки сильно иммунитет сажают
+2
-1
+1
Кто может объяснить, почему у бойцов постоянно стафилококк вылазит? То у одного, то у другого.
+2
-2
0
Ответ Владимир Виртуалкин
маты хоть замойся, есть индивиды такие, умудряются даже с кровоточащими ранами прходить на тренировки. а мыться с детства не приучены
и в туалет босиком идут,тапки не обувают, а потом из туалета ногами на маты
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