UFC 300: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

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В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (Невада) пройдет турнир UFC 300. Событие возглавит бой за титул чемпиона полутяжелого веса между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

Где и во сколько смотреть?

Прямую трансляцию турнира на территории России покажут каналы «Матч! Боец», «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass. Турнир стартует в 01:00 по мск. Начало боев основного карда – 05:00 по мск.

Бои турнира:

  • Алекс Перейра (9-2) – Джамал Хилл (12-1) за титул в полутяжелом весе;
  • Вэйли Чжан (24-3) – Ян Саонань (18-3) за титул в минимальном весе;
  • Джастин Гейджи (25-4) – Макс Холлоуэй (25-7) за титул BMF;
  • Чарльз Оливейра (34-9) – Арман Царукян (21-3);
  • Бо Никал (5-0) – Коди Брандэйдж (10-5);
  • Иржи Прохазка (29-4-1) – Александр Ракич (14-3);
  • Кэлвин Каттар – Алджамейн Стерлинг (23-4);
  • Холли Холм (15-6) – Кайла Харрисон (16-1);
  • Содик Юсуф (13-3) – Диего Лопес (23-6);
  • Джалин Тернер (14-7) – Ренато Карнейро (18-5-1);
  • Джессика Андраде (25-12) – Марина Родригес (17-3-2);
  • Бобби Грин (31-15-1) – Джим Миллер (37-17);
  • Дейвисон Фигейредо (22-3-1) – Коди Гарбрандт (14-5).

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