UFC 300: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (Невада) пройдет турнир UFC 300. Событие возглавит бой за титул чемпиона полутяжелого веса между и .

Где и во сколько смотреть?

Прямую трансляцию турнира на территории России покажут каналы «Матч! Боец», «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass. Турнир стартует в 01:00 по мск. Начало боев основного карда – 05:00 по мск.

Бои турнира:

Алекс Перейра (9-2) – Джамал Хилл (12-1) за титул в полутяжелом весе;

Вэйли Чжан (24-3) – Ян Саонань (18-3) за титул в минимальном весе;

(25-4) – (25-7) за титул BMF;

(34-9) – Арман Царукян (21-3);

Бо Никал (5-0) – Коди Брандэйдж (10-5);

Иржи Прохазка (29-4-1) – Александр Ракич (14-3);

Кэлвин Каттар – Алджамейн Стерлинг (23-4);

Холли Холм (15-6) – Кайла Харрисон (16-1);

Содик Юсуф (13-3) – Диего Лопес (23-6);

Джалин Тернер (14-7) – Ренато Карнейро (18-5-1);

Джессика Андраде (25-12) – Марина Родригес (17-3-2);

Бобби Грин (31-15-1) – Джим Миллер (37-17);

Дейвисон Фигейредо (22-3-1) – Коди Гарбрандт (14-5).

Четыре главных фишки Алекса Перейры – который за семь боев взял два пояса UFC

Защита Перейры, разборка за пояс BMF, претендентский бой Царукяна и Оливейры – о-о-очень мощный UFC 300