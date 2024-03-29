Конор Макгрегор: «Возможно, я никогда не завершу карьеру. Буду драться до самой смерти»

Конор Макгрегор ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Возможно, я никогда не завершу карьеру. Буду драться до самой смерти. Остановлюсь только тогда, когда меня будут опускать в землю. Конечно, я не собираюсь в 40 лет драться с 19-летними вундеркиндами. Хотя бросать вызовы мне точно будут.

Взгляните на огромное количество бойцов, с которыми у меня есть история – можно устраивать трилогии, реванши, новые бои. Эти парни одного возраста со мной. Если будет зрительский интерес, то кто запретит нам делать это?

Буду заниматься этим до самой могилы. До гребаной могилы», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Мы посмотрели на Конора в фильме «Дом у дороги». Попал под критику, но затмил всех

Конор – о новом контракте с UFC: «Что они могут мне предложить? Голливуд выстроился в очередь. Я могу сыграть любую роль»