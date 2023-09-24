Поветкин – о причинах завершения карьеры: «После ковида врачи сказали, что не надо»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин заявил, что ушел из спорта из-за ковида.

«После реванша с Уайтом не спарринговал ни разу. Пока просто сказали, что не надо. Врачи. Больше из-за ковида, он меня сильнее влупил, мне кажется. Нокаута-то там и не было.

Самое главное – это здоровье. Готов провести бой, и не один еще. Я бы хотел с Уайтом выйти еще раз. Мне бы с ним очень хотелось бой сделать. Если бы шанс появился, я с радостью», – сказал бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин.

Напомним, что в 2021 году Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом, после чего завершил карьеру.

Бою Поветкина и Кличко – 10 лет: откуда ценник в $23 млн? зачем «Олимпийский» урезали вдвое? почему не было нокаута?

Кобзон пел гимн России, а на трибунах сидели Михалков и даже князь Монако – селебрити на бое Поветкина и Кличко

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий