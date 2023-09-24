Поветкин – о причинах завершения карьеры: «После ковида врачи сказали, что не надо»

Александр Поветкин заявил, что ушел из спорта из-за ковида.

«После реванша с Уайтом не спарринговал ни разу. Пока просто сказали, что не надо. Врачи. Больше из-за ковида, он меня сильнее влупил, мне кажется. Нокаута-то там и не было.

Самое главное – это здоровье. Готов провести бой, и не один еще. Я бы хотел с Уайтом выйти еще раз. Мне бы с ним очень хотелось бой сделать. Если бы шанс появился, я с радостью», – сказал бывший боксер-тяжеловес .

Напомним, что в 2021 году Поветкин проиграл нокаутом, после чего завершил карьеру.

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