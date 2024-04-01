Виктория Дудакова: «После разминки на арене у меня появилось сильное головокружение и тошнота. Таблетки не помогли»

Виктория Дудакова объяснила, почему снялась с поединка против Мелиссы Гатто.

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед соперницей и UFC за то, что пришлось отменить бой а последний момент. Я чувствовала себя прекрасно после взвешивания и утром перед боем, а после тренировки мое самочувствие ухудшилось, я не ела весь день перед поединком, потому что чувствовала себя не очень.

Когда мы приехали на арену и начали разминаться, появилось сильное головокружение и тошнота. Доктор дал мне таблетки, но они не помогли. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо. Но это был один из лучших лагерей в моей жизни. Я надеюсь вернуться как можно скорее!» – написала в соцсетях боец UFC Виктория Дудакова.

Напомним, бой Дудаковой и Мелиссы Гатто должен был пройти в карде UFC on ESPN 54, но россиянка снялась из-за проблем со здоровьем.

Тренер Дудаковой: «Вика поела макароны с фаршем, а потом ее начало тошнить. Сейчас у нее просто нет сил. Поставили капельницу, будет обследование»

UFC on ESPN 54: Бакли нокаутировал Луке, Дудакова не подралась из-за проблем со здоровьем и другие результаты