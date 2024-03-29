Взвешивание перед UFC on ESPN 54: Дудакова и Гатто показали одинаковые цифры

В Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, прошла церемония взвешивания перед UFC on ESPN 54. В главном событии турнира состоится поединок в женском наилегчайшем весе между Эрин Блэнчфилд и Манон Фьоро.

Результаты взвешивания:

(56,7 кг) – Манон Фьоро (56,8 кг);

Хоакин Бакли (77,1 кг) – Висенте Луке (77,1 кг);

Бруно Силва (84,4 кг) – Крис Вайдман (84,4 кг);

Нурсултон Рузибоев (83,9 кг) – Седрик Дюма (83,9 кг);

Кайл Нельсон (65,8 кг) – Билл Алджио (66,2 кг);

Рис МакКи (77,2 кг) – Чиди Нжокуани (77,1 кг);

Виктория Дудакова (56,7 кг) – Мелисса Гатто (56,7 кг).

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