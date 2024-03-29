ACA 173: Фролов нокаутировал Янковского, Джонсон победил Фелипе

Теги MMA Денис Смолдарев ACA Тони Джонсон Артем Фролов Бокс/MMA/UFC

29 марта в Минске (Беларусь) состоялся ACA 173. В главном событии турнира прошел поединок в среднем весе между Артемом Фроловым и Владиславом Янковским.

Результаты главных боев турнира:

  • Артем Фролов (19-6) победил Владислава Янковского (10-3) техническим нокаутом во втором раунде;
  • Тони Джонсон (18-8-1) победил Карлоса Фелипе (12-4) раздельным решением судей;
  • Руслан Колодко (14-10) проиграл Элиасу Сильверио (20-10-1) единогласным решением судей;
  • Михаил Дорошенко (11-7) проиграл Денису Магеру (11-1) удушающим приемом в третьем раунде;
  • Денис Смолдарев (18-12) проиграл Арашу Садеги (4-1) техническим нокаутом в первом раунде.

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5 комментариев
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Смолдарева помню еще по М1 каким перспективным был тяжем
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Иранец красиво наказал, Смолдореву пора заканчивать, очень жёсткие поражения последние, так можно скоро в овощ превратиться
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Чот Смолдарев всё проигрывает и проигрывает,пора уже чем-то другим заниматься.
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Артём огонь! Давайте ему реванш с Абдулаевым, которому в прошлом бою он как минимум не проиграл. Нужно закрыть с ним вопрос и дальше за пояс.
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Ответ Greg Jackson
Смолдарева помню еще по М1 каким перспективным был тяжем
Он чуть не победил Волкова. Завозил его знатно, но не хватило опыта и проиграл приемом.
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