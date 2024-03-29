ACA 173: Фролов нокаутировал Янковского, Джонсон победил Фелипе

29 марта в Минске (Беларусь) состоялся ACA 173. В главном событии турнира прошел поединок в среднем весе между Артемом Фроловым и Владиславом Янковским.

Результаты главных боев турнира:

Артем Фролов (19-6) победил Владислава Янковского (10-3) техническим нокаутом во втором раунде;

Тони Джонсон (18-8-1) победил Карлоса Фелипе (12-4) раздельным решением судей;

Руслан Колодко (14-10) проиграл Элиасу Сильверио (20-10-1) единогласным решением судей;

Михаил Дорошенко (11-7) проиграл Денису Магеру (11-1) удушающим приемом в третьем раунде;

Денис Смолдарев (18-12) проиграл Арашу Садеги (4-1) техническим нокаутом в первом раунде.

Майрбек Хасиев заявил, что ACA введет бонус за худший бой вечера

ACA введет страховку на случай серьезных травм и смертей бойцов