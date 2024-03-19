Официально: Цзю подерется с Фундорой 31 марта. На кону могут стоять пояса WBO и WBC в первом среднем весе

Теги первый средний вес Тимофей Цзю Кит Турман бокс Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю подерется с Себастьяном Фундорой в ночь на 31 марта.

Об этом в соцсетях объявили Premier Boxing Champions. Тимофей Цзю и Себастьян Фундора подерутся за вакантный пояс WBC в первом среднем весе. Также на кону может оказаться пояс WBO (принадлежит Цзю), но эта информация пока не подтверждена.

Изначально с Цзю должен был драться Кит Турман, который получил травму за две недели до турнира.

Фундора − 26-летний средневес из США с рекордом 20-1-1. В последнем бою он проиграл нокаутом Брайану Мендосе в бою за временный титул WBC.

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3 комментария
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И немножечко раскладов.
Фундора должен был драться против украинского нокаутера Сергея Богачука, за пояс ВБС. В результате, Богачук выйдет против.. Мендозы, у которого счет 1-1 с участниками главного боя))
Кстати, вот)
https://www.youtube.com/watch?v=QRVB5qJRPoY
Как украинца уговорили отказаться от титульного боя я не понимаю, хотя конечно прекрасно понимаю))
Пояс ВБА неделю назад завоевал узбек Исраил Мадримов, нокаутировав россиянина Магомеда Курбанова.
Пояс ИБФ в апреле будет оспаривать проживающий в Калифорнии уроженец Грозного Бахрам Муртазалиев против весьма посредственного немца Джека Кулкая.
Абсолютно не выдающаяся компания, хотя Мадримов конечно сильно поинтересней.
Есть еще пара серьезных проспектов, но они пока затаились.
Ну и где-то за горизонтом Кроу со Спенсом, с которыми непонятно примерно ничего.
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С баскетболистом будет биться - 198 см
Вот только непонятно за какие заслуги после поражения нокаутом за титул временного чемпиона, он сразу получает бой за 2 пояса?? Он вроде не суперзвезда чтобы такую лояльность иметь
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Ответ Вадим Сидоров
С баскетболистом будет биться - 198 см Вот только непонятно за какие заслуги после поражения нокаутом за титул временного чемпиона, он сразу получает бой за 2 пояса?? Он вроде не суперзвезда чтобы такую лояльность иметь
Ну он молод, нестандартен, зрелищен и весьма популярен в своих америках. Его победитель - Мендоза - свой шанс уже имел, как раз с Цзю. А вес нынче так себе, я не знаю навскидку кто прям более достоин.
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