Официально: Цзю подерется с Фундорой 31 марта. На кону могут стоять пояса WBO и WBC в первом среднем весе

Тимофей Цзю подерется с Себастьяном Фундорой в ночь на 31 марта.

Об этом в соцсетях объявили Premier Boxing Champions. и Себастьян Фундора подерутся за вакантный пояс WBC в первом среднем весе. Также на кону может оказаться пояс WBO (принадлежит Цзю), но эта информация пока не подтверждена.

Изначально с Цзю должен был драться , который получил травму за две недели до турнира.

Фундора − 26-летний средневес из США с рекордом 20-1-1. В последнем бою он проиграл нокаутом Брайану Мендосе в бою за временный титул WBC.

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