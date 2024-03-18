Макгрегор – о переносе боя: «В какой-то момент я потерял интерес и начал пить»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор признался, что перестал тренироваться, расстроившись из-за переноса боя.

«Я надеялся подраться в декабре, затем возвращение перенесли на январь, потом поединок снова отложили. У меня пропал интерес. На некоторое время я прекратил тренировки. Я перестал заниматься и начал пить», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Конор Макгрегор: «У меня осталось два боя по контракту с UFC. В этом году еще есть время»

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20 комментариев
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почему бы не провести послезапойный бой с Волкановски
+39
-2
+37
Все равно Чендлер дождётся 😅
+19
-1
+18
Ответ xQcoW
Бедный алкаш(
Богатый и очень.
+20
-2
+18
"Я снова начал пить и могу работать" Ларс фон Триер
+8
0
+8
Но потом удалил твит и пошел налить еще)
+3
0
+3
Ответ artem klishin
почему бы не провести послезапойный бой с Волкановски
Четко
+3
0
+3
Ответ artem klishin
почему бы не провести послезапойный бой с Волкановски
С Абубакаром за титул The biggest alcoholic или BAH, в мейн-ивенте ufc 306 в сфере
+3
-1
+2
Он что, в какой-то момент переставал пить?😳
+2
-1
+1
Ответ Johnny Walker
"Я снова начал пить и могу работать" Ларс фон Триер
Ник обязывает сыпать такими цитатами :)
+2
-1
+1
Просто был проездом в Питере. А в Питере - пить
+1
0
+1
Ответ Керенский А.Ф.
Кто что там поднял тебе канеш лучше знать) Только не говори вот что Хабиб вот как раз таки на горилле и конкретно наварился))))
При чем тут Хабиб вообще?) Меньше всего меня эта личность интересует. Новость про Конора то...
Я немного знаю расклад потому что в рынке виски более-менее ориентируюсь.
Конор продал пропер мексиканцам чтоб хоть что-то профитнуть, отбить вложения. Думаю не стоит говорить какой это позор для "типа ирландского виски".
Какие-то проценты как амбассадору ему конечно капают. Но это не такой уж прям успешный успех как это пытаются обставить) Особенно после того как его корешок Лобов чуток пощипал)
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Ответ rude.
Это миф что он там на пропере что-то поднял. Какое-то время конечно хайп свое дело делал, но сейчас...
Кто что там поднял тебе канеш лучше знать)
Только не говори вот что Хабиб вот как раз таки на горилле и конкретно наварился))))
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Интересна причина перезалива новости. Точку не поставили, или мало контента и пуляют мол "прокатит". Есть подозрение, что глава отдела Бокс-ММА в детстве спас жизнь Дудю и по ходу не раз
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Головокружительная карьера 💪+ пропербизнес, у кого хочешь шифер съедет.
А так в принципе и юфс и те кто с ним хотят подраться будут ждать сколько сколько ирландцу угодно, лишь бы конкретно не спился...
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Им надо устроить турнир на титул лучший бывший. Лучший бывший чемпион, лучший бывший перспективный, лучший бывший зрелищный и Т.д. Давно не слежу за мма даж не знал что эти фамилии ещё где то всплывают
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Магрегор?
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Откровение)
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Бедный алкаш(
+7
-7
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