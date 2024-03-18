Макгрегор – о переносе боя: «В какой-то момент я потерял интерес и начал пить»

Конор признался, что перестал тренироваться, расстроившись из-за переноса боя.

«Я надеялся подраться в декабре, затем возвращение перенесли на январь, потом поединок снова отложили. У меня пропал интерес. На некоторое время я прекратил тренировки. Я перестал заниматься и начал пить», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Конор Макгрегор: «У меня осталось два боя по контракту с UFC. В этом году еще есть время»

Конор Макгрегор: «Планирую подраться два раза до конца года»