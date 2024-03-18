Макгрегор – о переносе боя: «В какой-то момент я потерял интерес и начал пить»
Конор признался, что перестал тренироваться, расстроившись из-за переноса боя.
«Я надеялся подраться в декабре, затем возвращение перенесли на январь, потом поединок снова отложили. У меня пропал интерес. На некоторое время я прекратил тренировки. Я перестал заниматься и начал пить», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
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Я немного знаю расклад потому что в рынке виски более-менее ориентируюсь.
Конор продал пропер мексиканцам чтоб хоть что-то профитнуть, отбить вложения. Думаю не стоит говорить какой это позор для "типа ирландского виски".
Какие-то проценты как амбассадору ему конечно капают. Но это не такой уж прям успешный успех как это пытаются обставить) Особенно после того как его корешок Лобов чуток пощипал)
Только не говори вот что Хабиб вот как раз таки на горилле и конкретно наварился))))
А так в принципе и юфс и те кто с ним хотят подраться будут ждать сколько сколько ирландцу угодно, лишь бы конкретно не спился...