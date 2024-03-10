Петр Ян: «Чито, ты следующий. Шон – после. Размажу вас обоих»

Петр Ян бросил вызов Марлону Вере и Шону О’Мэлли.

«Чито [Марлон Вера], ты следующий. Шон [О’Мэлли] – после. Размажу вас обоих.

Я вернулся. Спасибо за поддержку, Майами. Наша любовь взаимна», – заявил экс-чемпион UFC Петр Ян.

На UFC 299 Ян победил Суна Ядуна единогласным решением судей. Это его первая победа с 2021 года.

Избиение от О’Мэлли в титульнике: разобрался с Верой и просит бой с Топурией

Ян зрелищно вернулся в UFC – с российским флагом и кровавой победой над звездой из Китая