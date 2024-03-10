Петр Ян: «Чито, ты следующий. Шон – после. Размажу вас обоих»

Теги UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Марлон Вера UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Петр Ян бросил вызов Марлону Вере и Шону О’Мэлли.

«Чито [Марлон Вера], ты следующий. Шон [О’Мэлли] – после. Размажу вас обоих.

Я вернулся. Спасибо за поддержку, Майами. Наша любовь взаимна», – заявил экс-чемпион UFC Петр Ян.

На UFC 299 Ян победил Суна Ядуна единогласным решением судей. Это его первая победа с 2021 года.

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15 комментариев
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Размазка бы не сломалась. На хиленького выиграл и уже расхорохорился.
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а вот, это правильный бой, такого Чито надо разбирать. Жаль, что менеджеры Петра ступили в свое время, не надо было бой с Мерабом организовывать, вот надо было с Верой, его можно побить.
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Бой с Чито я бы посмотрел
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Ответ Melnikov1968
Не видно пока за счёт чего Ян сможет выиграть О’Мэйли. Даже в бою против китайца были явные трудности.
Ян уже выигрывал О’Мэлли. Не в укор Шону, достойный чемпион, но перед этим его Петруха сводил в школу бокса ;)

Яну подсобраться, менталочку подтянуть после поражений и можно смело идти лупасить сахарка.
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Бой с Чито - что доктор прописал. Ожидал его увидеть еще год назад, но Петя подрался с Мерабом…
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Не видно пока за счёт чего Ян сможет выиграть О’Мэйли. Даже в бою против китайца были явные трудности.
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про мераба забыл или понимает, что не вывезет.
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С верой норм вариант , зря с мерабом соглашались.
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Победа на тоненького и лучше бы Петру заткнуться
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