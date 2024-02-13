Алекс Волкановски: «Моя дочь боится, что наш дом ограбят, но я сказал ей, что папа рядом. А она ответила: «А если грабителем будет Махачев?»

Теги полулегкий вес UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Алекс Волкановски рассказал, что его дочь боится Ислама Махачева.

«Она боится, что к нам ворвется грабитель. Говорю ей: «Когда дверь откроется, я буду рядом. Все в порядке, не волнуйся, все будет улажено». А она отвечает: «А если это будет Ислам Махачев?» − сказал чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски, дважды проигравший Исламу Махачеву в боях за титул в легкой категории.

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12 комментариев
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Классно)))
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😂😂😂👍
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дочка с юмором )))
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Дочка - тролль), погуглил сколько лет, у него двое, старшей 8-9.
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+14
ну сам Махачев наверно вряд ли, но кто-то из зала Хабиба наверняка такое может практиковать
вспомнить Мутаева хотя бы
+6
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+5
Дагестанцы в одиночку на дело не ходят, только толпой. Так что Алексу не отбиться.
+10
-7
+3
Даже австралийские дети знают, что преступность имеет национальность
+8
-6
+2
дочь- хейтер)))
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0
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Ответ SGambler
Дочка - тролль), погуглил сколько лет, у него двое, старшей 8-9.
У Волкановски три дочери. Третья недавно совсем родилась (по-моему, в середине прошлого года), он помню, ещё фотку с ней показывал в своих соцсетях.
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С волком тут еще смешной видос сняли про его "старость"
https://youtu.be/C2nsn2uzWog?si=40Bq2nVrtUAWUA4S
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Даже австралийские дети знают, что преступность имеет национальность
Комментарий удален модератором
Ответ Подкат Пенальтьевич
Даже австралийские дети знают, что преступность имеет национальность
даа ,какие кровожадные слушай.
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