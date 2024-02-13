Алекс Волкановски: «Моя дочь боится, что наш дом ограбят, но я сказал ей, что папа рядом. А она ответила: «А если грабителем будет Махачев?»
Алекс Волкановски рассказал, что его дочь боится Ислама Махачева.
«Она боится, что к нам ворвется грабитель. Говорю ей: «Когда дверь откроется, я буду рядом. Все в порядке, не волнуйся, все будет улажено». А она отвечает: «А если это будет Ислам Махачев?» − сказал чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски, дважды проигравший Исламу Махачеву в боях за титул в легкой категории.
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https://youtu.be/C2nsn2uzWog?si=40Bq2nVrtUAWUA4S