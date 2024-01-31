Арман Царукян: «Я на 100% российский боец. Просто выступаю за Армению, потому что нет армянских бойцов»
Арман Царукян рассказал, почему выступает в UFC под флагом Армении.
«Я на 100% российский боец. Вырос здесь, тренировался и продолжаю тренироваться здесь. Я ходил в школу тут, ходил в университет с российским паспортом. Просто выступаю за Армению, так как нет ни одного армянского бойца. Хочу представлять эту страну и параллельно Россию, конечно же», – заявил боец UFC Арман Царукян.
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но вообще, под армянским флагом он начал выходить, когда вся эта история с украиной началась. исмагулов тогда же внезапно стал казахом. наверное думали, что их хейтить начнут, за то, что они из россии (а то и выступать запретят). не поняли, видать, что лысому шарлатану вообще плевать, как и большинству зрителей в США