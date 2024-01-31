Арман Царукян рассказал, почему выступает в UFC под флагом Армении.

«Я на 100% российский боец. Вырос здесь, тренировался и продолжаю тренироваться здесь. Я ходил в школу тут, ходил в университет с российским паспортом. Просто выступаю за Армению, так как нет ни одного армянского бойца. Хочу представлять эту страну и параллельно Россию, конечно же», – заявил боец UFC Арман Царукян.

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