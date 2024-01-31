Арман Царукян: «Я на 100% российский боец. Просто выступаю за Армению, потому что нет армянских бойцов»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян рассказал, почему выступает в UFC под флагом Армении.

«Я на 100% российский боец. Вырос здесь, тренировался и продолжаю тренироваться здесь. Я ходил в школу тут, ходил в университет с российским паспортом. Просто выступаю за Армению, так как нет ни одного армянского бойца. Хочу представлять эту страну и параллельно Россию, конечно же», – заявил боец UFC Арман Царукян.

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27 комментариев
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Воообще то я русский, я бьюсь для Армению так для души.
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+48
Выступай за Армению, лишь бы Россия за это не платила((
+21
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+19
Ответ Максим Столбов
Воообще то я русский, я бьюсь для Армению так для души.
Несите третий стул этому гражданину, скоро в любви Америке будет признаваться, диаспора как раз не маленькая, примут с распростёртыми объятиями
+21
-5
+16
Если ара не пытается жепой усесться на кучу стульев, это не ара.
+20
-6
+14
арман в грузии родился, живёт в краснодаре, поэтому немного удивительно было, когда в UFC стали объявлять, что он из "еревана" (хоть раз он вообще бывал в ереване, интересно)
но вообще, под армянским флагом он начал выходить, когда вся эта история с украиной началась. исмагулов тогда же внезапно стал казахом. наверное думали, что их хейтить начнут, за то, что они из россии (а то и выступать запретят). не поняли, видать, что лысому шарлатану вообще плевать, как и большинству зрителей в США
+14
-4
+10
Ответ alexander bakulin
арман в грузии родился, живёт в краснодаре, поэтому немного удивительно было, когда в UFC стали объявлять, что он из "еревана" (хоть раз он вообще бывал в ереване, интересно) но вообще, под армянским флагом он начал выходить, когда вся эта история с украиной началась. исмагулов тогда же внезапно стал казахом. наверное думали, что их хейтить начнут, за то, что они из россии (а то и выступать запретят). не поняли, видать, что лысому шарлатану вообще плевать, как и большинству зрителей в США
да он родился в ахалкалаки (по грузинский ахали это новый а калаки это город. по сути он из новгорода)
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-2
+6
Я на 100% российский боец. Просто выступаю за планету Нептун, потому что бойцов с Нептуна нет.
+6
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Ответ Перстень Уэстбрука
Поэтому и Азербайджан их размотал, у них мало патриотов
Именно поэтому, а не потому что за ними турки стояли, ага
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офигеть он патриот
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Ему отказали выступать под российским флагом, потому что не хотели, чтобы 2 россиянина между собой дрались в турнире в РФ (ну как 2 россиянина, дагестанец и армянин по национальности, но как есть). Это был дебют, другого такого шанса не было, поэтому взял, что пришлось. Мог бы и Грузию взять, такое же отношение было бы (а так он из Хабаровска, если что).
+3
0
+3
Ответ alexander bakulin
арман в грузии родился, живёт в краснодаре, поэтому немного удивительно было, когда в UFC стали объявлять, что он из "еревана" (хоть раз он вообще бывал в ереване, интересно) но вообще, под армянским флагом он начал выходить, когда вся эта история с украиной началась. исмагулов тогда же внезапно стал казахом. наверное думали, что их хейтить начнут, за то, что они из россии (а то и выступать запретят). не поняли, видать, что лысому шарлатану вообще плевать, как и большинству зрителей в США
нее, не из-за Украины, его дебют в UFC был за долго до этих событий) чтобы 2 российских бойца не дрались, сказали возьми другой флаг. Вот так и пошло.
+3
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+2
Ну почему же нету? Кстати, а куда подевался самый известный армянский боец Дилдон Денис?
+2
0
+2
Армянееееееееее 😁😁😁🔥🔥🔥🔥Ухахахаха…Брат
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-1
+1
Ответ Максим Столбов
Воообще то я русский, я бьюсь для Армению так для души.
По кайфу (с)
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Палочку шашлыка этому гражданину)
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🤡🤡🤡🤡🤡
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Просто чувак хочет иметь спонсоров и из России, и из Армении)))
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а как на сво идти,то у всех этих борцов.ммэйщиков и прочих любителей мордобоя-плоскостопие.
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Арман ты хоть сам понял, что сказал? АрманИван!
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Почему это не слова Тикнизяна ?)
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Ответ Комиссар Правды 2
Именно поэтому, а не потому что за ними турки стояли, ага
Турки за своих братьев пошли, а армяне начали опять и там и там пытаться угадать выгоду, кокетничая с НАТО. В итоге обвиняют Россию. Как и в жизни, с кавказцами сидят кричат, что кавказцы, с русскими сидят кричат, что христиане, отоичный подход, надёжный, порядочный...
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в России спонсоры по богаче
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Ответ Данил
Он по крови армянин с армянской фамилией. Ты по крови нептунец Нептунян? Так себе сконтрил конеш
Он, судя по высказываниям, по крови страшный лицемер и не более.
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