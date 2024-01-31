Александр Емельяненко: «Я ислам не принимал. В России злые языки написали, что я стал мусульманином. Из-за этого у меня начались большие проблемы»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко заявил, что не принимал ислам.

«Находясь в Саудовской Аравии, я посмотрел святые места, многое узнал. Интересуюсь исламской религией.

Просто у нас в России злые языки написали, что я принял ислам. Я ислам не принимал. Просто из‑за этого у меня начались большие проблемы.

Спасибо братьям мусульманам за помощь в моем восстановлении и теплое отношение», – заявил боец MMA Александр Емельяненко.

Александр Емельяненко год лечился от алкоголизма и, по слухам, принял ислам. Теперь вернулся в бои

Александр Емельяненко оплатит восстановление храма: «Я как истинный христианин должен помочь»

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37 комментариев
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Проблемы с кем? Ты ведь сам сказал, что тебя звать Абубакр. Людей за идиотов не держи
+75
-2
+73
Имя Абубакар Вам о чём-нибудь говорит?
+47
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+47
Только святые места в Саудовской Аравии немусульманину посетить весьма затруднительно. Например, в Мекку вообще не попасть вроде
+30
-1
+29
Шалом, дорогие православные братья.
+21
0
+21
Ответ Nogoi89
Что, реально так и сказал?)))
Да. Есть ролик в интернете. Где ему выбирали мусульманское имя.
+16
0
+16
Ответ Ceasus
Проблемы с кем? Ты ведь сам сказал, что тебя звать Абубакр. Людей за идиотов не держи
Что, реально так и сказал?)))
+14
0
+14
Не Саня проблемы у тебя начались не из-за этого...
+13
0
+13
Нам то не гони,Абубакар?!)))
+11
0
+11
Ответ joe thornton 19
Только святые места в Саудовской Аравии немусульманину посетить весьма затруднительно. Например, в Мекку вообще не попасть вроде
Если ты друг Рамзана, то попадёшь
+14
-4
+10
После этого не наливают?
+9
0
+9
Проблемы у тебя Саша начались задолго до этой информации, про ислам. Проблемы с головой!
+9
0
+9
Ответ Алар
Комментарий скрыт
Человек всегда свободен в своем выборе и в своей совести.
+9
0
+9
признайся же, облегчи душу
+9
-1
+8
Да он сам не помнит ..он же обычный алкаш, Там мозга нет уже
+5
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+5
Всё говорит про проблемы значит в ближайшие дни в запой улетит и потом скажет зовите меня Великим М’Гангой!!!
+3
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+3
Принял, но это номинально.
+2
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+2
Абубакр часть 2.0: исход из ислама.
+2
0
+2
Ответ Ceasus
Проблемы с кем? Ты ведь сам сказал, что тебя звать Абубакр. Людей за идиотов не держи
Подозреваю, что Александра склоняли (в хорошем смысле) в сторону ислама - возили по местам, учили обычаям, но вот, как говорится, «не зашло» - бывает. С этим, наверное, проблем быть не должно.
Но будучи человеком не очень умным, но при этом медийным, Александр (или его окружение) эти все процессы выкладывали и возникла иллюзия, что он поигрался в чужую религию и бросил.
Стало быть сперва оскорбил одних особо чувствительных верующих, а теперь оскорбил других особо чувствительных.
+3
-1
+2
Ответ Чёрный тюльпан
Имя Абубакар Вам о чём-нибудь говорит?
Аллах акбар
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0
+2
Ответ Maxim Koskin
Если ты друг Рамзана, то попадёшь
)
+1
0
+1
Саша, у Тебя от употребления алкоголя большие проблемы..
+1
0
+1
Ну да....Попробуй в эти места попасть не став мусульманином. Значит точно стал.
+1
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Принял, но это номинально.
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Он бы предъявил доказательство, но такие картинки ни одно СМИ не пропустит.
+1
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сто пудов обрезали за стакан
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Ответ Ceasus
Проблемы с кем? Ты ведь сам сказал, что тебя звать Абубакр. Людей за идиотов не держи
странный выбор при том что александр это искандер
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Мда, теперь Емеля потеряет и новых мусульманских братьев, которым такой ответ не понравится, что естественно.
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Ха-ха-ха. сейчас ещё больше больших проблем будет. Извинениями не отделаешься...
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Ответ joe thornton 19
Только святые места в Саудовской Аравии немусульманину посетить весьма затруднительно. Например, в Мекку вообще не попасть вроде
так он в Мекке не замечен, только в Медине
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Ответ joe thornton 19
Только святые места в Саудовской Аравии немусульманину посетить весьма затруднительно. Например, в Мекку вообще не попасть вроде
в мекку вроде как нет а в медину пишут что можно
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