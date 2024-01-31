Александр Емельяненко: «Я ислам не принимал. В России злые языки написали, что я стал мусульманином. Из-за этого у меня начались большие проблемы»

Александр Емельяненко заявил, что не принимал ислам.

«Находясь в Саудовской Аравии, я посмотрел святые места, многое узнал. Интересуюсь исламской религией.

Просто у нас в России злые языки написали, что я принял ислам. Я ислам не принимал. Просто из‑за этого у меня начались большие проблемы.

Спасибо братьям мусульманам за помощь в моем восстановлении и теплое отношение», – заявил боец MMA Александр Емельяненко.

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