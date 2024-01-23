«Спасибо, Хасбулла». Форвард «Манчестер Сити» Холанд получил подарок от Хасбика

Теги UFC MMA Эрлинг Холанд Хасбик Бокс/MMA/UFC

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил подарок от блогера Хасбика.

Видео вручения подарка опубликовал в социальных сетях менеджер Ризван Магомедов. Содержимое посылки не раскрывается.

«Спасибо, Хасбулла. Всего тебе наилучшего», – сказал Холанд.

В сентябре-2022 Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, подписал пятилетний контракт с UFC. В соцсетях на него подписаны более восьми миллионов человек.

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9 комментариев
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Отзовитесь кто подписан на хасбика, скажите зачем вам это?
+14
-1
+13
Холланд выглядит так, будто за день съедает несколько Хасбиков. По крайней мере, он точно это может сделать.
+14
-1
+13
Кринге
+4
-2
+2
Ответ АланСмити
Холланд выглядит так, будто за день съедает несколько Хасбиков. По крайней мере, он точно это может сделать.
хет-трик из хасбиков
+2
0
+2
Дагестанский коньяк?
0
0
0
Ну Холанд приличный человек, конечно же он поблагодарит инвалида
+2
-2
0
Ответ помада Терезы
Отзовитесь кто подписан на хасбика, скажите зачем вам это?
Прост
+1
-1
0
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