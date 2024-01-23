«Спасибо, Хасбулла». Форвард «Манчестер Сити» Холанд получил подарок от Хасбика

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил подарок от блогера Хасбика.

Видео вручения подарка опубликовал в социальных сетях менеджер Ризван Магомедов. Содержимое посылки не раскрывается.

«Спасибо, Хасбулла. Всего тебе наилучшего», – сказал Холанд.

В сентябре-2022 Хасбулла Магомедов, известный как , подписал пятилетний контракт с . В соцсетях на него подписаны более восьми миллионов человек.

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