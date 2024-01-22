Иэн Гэрри – о проигрыше Стрикленда: «##### [к черту] Шона, теперь бой с ним стал еще ближе»

Иэн Гэрри раскритиковал бой Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда.

«Какой небрежный бокс, посмотрите. Ноль техники, просто драка. Боже мой, такое ощущение, что смотрю бой двух дилетантов. Господи Иисусе. Если я когда-то буду драться так же, пожалуйста, отправьте меня на пенсию. ##### [к черту] . Теперь бой с ним стал еще доступнее для меня», – сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Провал Стрикленда – логичный откат середняка с вершины: насладился статусом топа, но так им и не стал

Кровавый титульник Стрикленда в UFC – проиграл бойцу, который учился драться по журналам