Иэн Гэрри – о проигрыше Стрикленда: «##### [к черту] Шона, теперь бой с ним стал еще ближе»
Иэн Гэрри раскритиковал бой Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда.
«Какой небрежный бокс, посмотрите. Ноль техники, просто драка. Боже мой, такое ощущение, что смотрю бой двух дилетантов. Господи Иисусе. Если я когда-то буду драться так же, пожалуйста, отправьте меня на пенсию. ##### [к черту] Шона Стрикленда. Теперь бой с ним стал еще доступнее для меня», – сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.
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Обоим бойцам этот бой удобен: оба ударники, а значит нюхать чужие трусы не придется в бою, не придется встречаться с тем же Чимаевым или Рахмоновым.
У обоих длинный язык, а значит конфликт смогут раскрутить еще сильнее.
Дана любит такое.
Так что Шон, рядом с пальмой. Тут читается с Каннониром или Уиттакером бой. Если Иззи заберет у Дрикуса пояс, возможно он даст тайтл-шот Шону, чтобы закрыть поражение.
Так что Шон еще в игре. А кто такой этот Гэрри? Никто и звать его никак. К тому же очково слился с номерника, Дана такого не прощает, так что фиг ему насыпят вкусный слот. Будет опцией под унылые евро-турниры которые нахрен никому не интересны. Кем то ж нужно там кард наполнять...