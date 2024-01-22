Иэн Гэрри – о проигрыше Стрикленда: «##### [к черту] Шона, теперь бой с ним стал еще ближе»

Теги UFC MMA натив Шон Стрикленд контент Дрикус дю Плесси Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Иэн Гэрри раскритиковал бой Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда.

«Какой небрежный бокс, посмотрите. Ноль техники, просто драка. Боже мой, такое ощущение, что смотрю бой двух дилетантов. Господи Иисусе. Если я когда-то буду драться так же, пожалуйста, отправьте меня на пенсию. ##### [к черту] Шона Стрикленда. Теперь бой с ним стал еще доступнее для меня», – сказал полусредневес UFC Иэн Гэрри.

Провал Стрикленда – логичный откат середняка с вершины: насладился статусом топа, но так им и не стал

Кровавый титульник Стрикленда в UFC – проиграл бойцу, который учился драться по журналам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Справедливости ради - у этих двоих есть конфликт, а значит будет продажа PPV.
Обоим бойцам этот бой удобен: оба ударники, а значит нюхать чужие трусы не придется в бою, не придется встречаться с тем же Чимаевым или Рахмоновым.
У обоих длинный язык, а значит конфликт смогут раскрутить еще сильнее.
Дана любит такое.
+9
-2
+7
Это будет жара! Ибо это два идеолога Конора, а значит на вентилятор будет масса фекалий наброшена и микрофон будет гореть. Так что да, это денежный бой. Они его раскрутят
+6
-1
+5
Ответ Fynshy1991
Справедливости ради - у этих двоих есть конфликт, а значит будет продажа PPV. Обоим бойцам этот бой удобен: оба ударники, а значит нюхать чужие трусы не придется в бою, не придется встречаться с тем же Чимаевым или Рахмоновым. У обоих длинный язык, а значит конфликт смогут раскрутить еще сильнее. Дана любит такое.
Ну и все же акции Стрикленда не настолько низко пали. Комон. Всего лишь сплит. С возможно новым долгосрочным чемпом. Это не был провальный бой, и вообщем-то он был вполне равный.
Так что Шон, рядом с пальмой. Тут читается с Каннониром или Уиттакером бой. Если Иззи заберет у Дрикуса пояс, возможно он даст тайтл-шот Шону, чтобы закрыть поражение.
Так что Шон еще в игре. А кто такой этот Гэрри? Никто и звать его никак. К тому же очково слился с номерника, Дана такого не прощает, так что фиг ему насыпят вкусный слот. Будет опцией под унылые евро-турниры которые нахрен никому не интересны. Кем то ж нужно там кард наполнять...
+3
-1
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий