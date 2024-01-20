Алекс Перейра расстался с девушкой: «Я ей верил и поселил со своей семьей, а оказалось, что она замужем»

Теги UFC MMA Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра объявил о расставании с девушкой из-за того, что она замужем.

«Я уже вычеркнул этого человека из жизни. Хотел бы попросить фанатов сделать с ней то же самое. Это был человек, которому я верил, поселил в дом, где живет моя семья, а потом узнал, что она замужем», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Мерл (бывшая девушка Перейры) ранее заявила в соцсетях:

«Похоже, что все эти комментарии и слухи не прекратятся, поэтому я сделаю небольшое заявление. Иногда в жизни отношения перестают складываться и люди решают выбрать два разных пути. И я думаю, что этот выбор должен уважать каждый. Это не значит, что между двумя людьми есть ненависть... Я желаю Алексу всего наилучшего и больших успехов в карьере».

Перейра опубликовал доказательства переписки девушки со своим мужем.

 

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24 комментария
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В защиту девушки, Перейра во время отношений так с ней и не заговорил)
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Шкура😤
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я развелся с одной хабалкою..и жениться пока не собираюсь
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так перевез бы и мужа к себе, в чем дело
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+11
Ответ JuventuS
Что написано ? Кто нибудь перевод дайте
Нужен эксперт Ю.Жирков.
Вызываем для перевода 🧑‍⚖️
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нам-то зачем этот скрин? непонятно ничего)
+7
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Что ж это за девушка такая, будучи замужем встречается с другим, и поселяется у него !? Это особа лёгкого поведения, а не девушка.
+7
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насколько же женщины в этом мире уже офигели. Хорошо, что хоть не родила от него, а то попал бы еще на алименты на 18 лет. Просто, замужем за другим, встречается с другим, и вообще плевать ей, врет и врет. ужас просто. Мужчин уже ни во что не ставят.

У Иэна Гэрри вон вообще, бывший муж с ними дома живет.

Мужики, конечно, все проворонили. О нас вытирают ноги.
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Как же это мерзко.
+6
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+4
Ответ JuventuS
Что написано ? Кто нибудь перевод дайте
Алекс написал, мол, она хотела манипулировать мной, вот скрин переписки между двумя влюбленным (это про ее мужа)
Это если вкратце, сколько смог перевести
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Ну наконец-то нормальные новости подошли
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Что написано ? Кто нибудь перевод дайте
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Ответ Евгений Цыбульников
Алекс написал, мол, она хотела манипулировать мной, вот скрин переписки между двумя влюбленным (это про ее мужа) Это если вкратце, сколько смог перевести
Обригадо!
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Перевел текст Поатана, походу эта Мерле хотела заработать шантажом поэтому он и рассказал об это , чтобы все эти кейсы с футболистами не повторились

Ещё один пример несколько большинство женщины любят деньги и пиар
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В чём проблема то?
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Ответ Juninho P.
я развелся с одной хабалкою..и жениться пока не собираюсь
💪
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Ответ Juninho P.
я развелся с одной хабалкою..и жениться пока не собираюсь
Слово пока вычеркнуть и идеально
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Ответ Juninho P.
я развелся с одной хабалкою..и жениться пока не собираюсь
Ну, для начала ты женился на одной хабалке 😂
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Некоторые думают, что деньги и успех позволяют отказаться от главного правила - "никогда не верь девушкам". Но это не так.
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Новости дня 3, спортс, что с тобой?
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