Алекс Перейра расстался с девушкой: «Я ей верил и поселил со своей семьей, а оказалось, что она замужем»

Алекс Перейра объявил о расставании с девушкой из-за того, что она замужем.

«Я уже вычеркнул этого человека из жизни. Хотел бы попросить фанатов сделать с ней то же самое. Это был человек, которому я верил, поселил в дом, где живет моя семья, а потом узнал, что она замужем», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Мерл (бывшая девушка Перейры) ранее заявила в соцсетях:

«Похоже, что все эти комментарии и слухи не прекратятся, поэтому я сделаю небольшое заявление. Иногда в жизни отношения перестают складываться и люди решают выбрать два разных пути. И я думаю, что этот выбор должен уважать каждый. Это не значит, что между двумя людьми есть ненависть... Я желаю Алексу всего наилучшего и больших успехов в карьере».

Перейра опубликовал доказательства переписки девушки со своим мужем.

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