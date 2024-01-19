Мокаев показал фото из тренировочного лагеря: «Лас-Вегас, скоро увидимся»

Теги UFC MMA Алекс Перес Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев поделился фотографией из тренировочного лагеря.

Ранее стало известно, что в ночь на 3 марта Мокаев подерется с Алексом Пересом. Поединок пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Каждый день одно и то же – отрабатываю удары, борьбу, болевые приемы. Лас-Вегас, скоро увидимся.

UFC проделал отличную работу и быстро спас ситуацию после того, как турнир перенесли из Саудовской Аравии», – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

В последний раз Мокаев (10-0) выходил в октагон в октябре, когда выиграл у Тима Элиотта удушающим приемом в третьем раунде. На его счету пять побед в UFC.

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1 комментарий
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Кто-то явно проплатил продвижение Мокаева на этом ресурсе. Боец он так себе, с антироссийской позицией да еще и ваххабит. Но его все равно постоянно упоминают на Sports.ru.
Видимо только за деньги он может привлечь внимание к себе.
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