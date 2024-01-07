Мухаммад подтвердил, что едет в Дагестан: «Там не будет ни выходных, ни легких раундов»

Белал Мухаммад подтвердил, что едет в Дагестан готовиться к бою с Леоном .

«Я планирую поехать в Дагестан и потренироваться с этими ребятами, чтобы взглянуть на себя по-новому, почувствовать себя по-другому. Там не будет ни выходных, ни проходных раундов. То, что мне нужно.

В прошлый раз, когда я тренировался с этими парнями, доминантно финишировал соперника. И теперь планирую это повторить», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Генри Сехудо: «Белал – наиболее похожий на Хабиба боец»

UFC разрабатывает бой между Эдвардсом и Мухаммадом на 300-й турнир в Лас-Вегасе