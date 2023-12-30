Петр Ян – о подготовке к UFC 299: «Поеду в Америку на пару месяцев»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян UFC 299 Петр Ян - Сонг Бокс/MMA/UFC

Петр Ян поедет в США для подготовки к бою с Сонгом Ядонгом.

«Скорее всего улечу подальше от дома. Поеду в Америку на пару месяцев. Дагестан? Почему бы не съездить туда, там отличные условия, чтобы попахать.

Я бы с удовольствием готовился дома в Екатеринбурге, если бы ничего не отвлекало. Мне важно уехать подальше от дома, чтобы вообще ничего не отвлекало.

У моих секундантов нет американской визы, и мне надо заблаговременно там сработаться с какими-то людьми, чтобы довериться им», – сказал бывший чемпион UFC Петр Ян.

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1 комментарий
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а нужно в Дагестан
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