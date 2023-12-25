Резников допустил завершение карьеры: «Я пришел конкурировать, а не проигрывать»

Артем Резников рассматривает вариант завершения спортивной карьеры.

На турнире ACA 168 Резников проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде.

– Расскажи, что сейчас происходит у тебя в голове?

– Не знаю, расстроился что-то. Не хочу дальше уже [драться]. Посмотрим, может перезагружу карьеру, в 77 кг перейду. Желания что-то вообще нет дальше драться. Может, это и эмоциональное, но два поражения таких... Я пришел сюда, чтобы конкурировать, а не проигрывать. А смысл мне драться, если я проигрываю?

– Завершение карьеры, наверное, все-таки слишком?

– Подумаю. Это тоже рассматриваю. Сейчас посмотрим, ребята. Может продолжу в 77 кг. Видно будет, – сказал боец ММА Артем Резников.

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