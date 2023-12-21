Артем Резников: «В UFC не нужны бойцы из СНГ, потому что все они станут чемпионами»

Боец АСА из Казахстана Артем Резников заявил, что бойцы с постсоветского пространства могли бы взять все пояса в UFC.

«В UFC не нужны бойцы из СНГ, потому что все они станут чемпионами. Мы видим, что американцы бразильцев проседают. Если они подпишут ребят из СНГ, все они станут чемпионами. Давайте так, будут все бразильцы чемпионами в ACA. Кому это интересно? Не интересно.

Зачем бразилец, который по-русски не говорит? Он никому не интересен. Всем интересны свои ребята. Также американцам. Им интересно следить за американцами и бразильцами. Тем более американская публика более платежеспособная. Они покупают PPV, что не скажешь про СНГ. Только из-за этого наши бойцы не в UFC. Если бы из СНГ их завалили бы деньгами, брали PPV, они бы подписали всех», – сказал Резников.

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