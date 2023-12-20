Резников: «В поединке Шлеменко и Илича была нормальная остановка, серб даже не дрался»

Артем Резников прокомментировал поединок между Александром Шлеменко и Александром Иличем на турнире RCC 17.

«Не закончил бы в первом раунде, закончил бы во втором. Илич уже все. Даже не дрался, выживал. Шлеменко пробил в живот, что тот закричал. И глухая защита. Нормальная остановка. Но также и в первом поединке была нормальная остановка, не ранняя.

Если послушать Шлеменко, он никому никогда не проигрывал нокаутом. Все его проигрыши – это ранние остановки. С Бруно Силвой у него была ранняя остановка, хотя она вообще не обсуждается. А еще первый бой с Иличем – ранняя остановка, и Магу он победил по очкам», – сказал Резников.

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