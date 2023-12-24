Уайлдер – о поражении Паркеру: «Я сделал достаточно для победы, но опоздал. Оправданий не будет»

Теги Деонтей Уайлдер бокс Джозеф Паркер Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер заявил, что не будет оправдываться из-за поражения Джозефу Паркеру.

«Да, я сделал достаточно для победы над Джозефом Паркером, но немного опоздал. Он отлично справился с уклоном от моих ударов. Сегодня не будет никаких оправданий», – заявил экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Паркер единогласным решением судей победил Уайлдера на вечере бокса в Эр-Рияде. Это третье поражение в карьере Деонтея.

Деонтей Уайлдер проиграл 3 из 5 последних боев

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5 комментариев
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Достаточно - это проиграл все раунды? Неплохо, недавно мужчина по имени Колби тоже сделал достаточно в смежном виде спорта.
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а я думал снова костюм тяжелый был :)
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Он с Ковингтоном случаем не дружит?
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что сделал - перчатки надел?
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Ну, вы можите много гневных комментов писать, только Уалдер ушёл сегодня вечером миллионером. Это главное, что он сделал) ну и в марте - "можем повторить", ну а победы, то такое...
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