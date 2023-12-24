Уайлдер – о поражении Паркеру: «Я сделал достаточно для победы, но опоздал. Оправданий не будет»

Деонтей Уайлдер заявил, что не будет оправдываться из-за поражения Джозефу Паркеру.

«Да, я сделал достаточно для победы над Джозефом Паркером, но немного опоздал. Он отлично справился с уклоном от моих ударов. Сегодня не будет никаких оправданий», – заявил экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Паркер единогласным решением судей победил Уайлдера на вечере бокса в Эр-Рияде. Это третье поражение в карьере Деонтея.

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