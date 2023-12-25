Одилов извинился за болельщиков, закидавших Мохнаткина бутылками: «Наши ребята любят всех бойцов, просто это эмоции»

Теги Бокс/MMA/UFC

Фаридун Одилов извинился за фанатов, забросавших бутылками Михаила Мохнаткина.

– Прошу извинения за своих болельщиков. Мы говорим, чтобы не делали так. Это же такие же бойцы, как и мы.

- Возможные санкции в будущем?

– Это вопрос к лиге. Наши ребята любят всех бойцов, любят бои, поэтому они приходят сюда. Просто эмоции. Думаю, они исправятся.

- Пожалуй, они все‑таки кидали бутылки не в Мохнаткина, а в представителей его угла, Магу Молодого?

– Ну да. Это просто эмоции. Не поняли, что (между нами) произошло. Да у нас ничего и не было. Вот сейчас увидимся, пожмем руки, все нормально. Просто на эмоциях непонятки были, – сказал боец ACA Фаридун Одилов.

Болельщики закидали Мохнаткина бутылками после боя с Одиловым на ACA 168

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