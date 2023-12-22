Родригес и Ортега проведут реванш 25 февраля

В ночь на 25 февраля в Мехико (Мексика) состоится .

В соглавном событии турнира пройдет пятираундовый поединок в полулегком весе между и .

Родригес (18-4) в последний раз дрался в июле, когда досрочно проиграл в бою за чемпионский титул.

Ортега (15-3) не выходил в октагон с июля-2022, когда получил травму плеча в первом поединке с Родригесом.

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