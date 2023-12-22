Родригес и Ортега проведут реванш 25 февраля
В ночь на 25 февраля в Мехико (Мексика) состоится UFC Fight Night.
В соглавном событии турнира пройдет пятираундовый поединок в полулегком весе между Яиром Родригесом и Брайаном Ортегой.
Родригес (18-4) в последний раз дрался в июле, когда досрочно проиграл Александру Волкановски в бою за чемпионский титул.
Ортега (15-3) не выходил в октагон с июля-2022, когда получил травму плеча в первом поединке с Родригесом.
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