Родригес и Ортега проведут реванш 25 февраля

Теги UFC MMA Брайан Ортега Яир Родригес UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

В ночь на 25 февраля в Мехико (Мексика) состоится UFC Fight Night.

В соглавном событии турнира пройдет пятираундовый поединок в полулегком весе между Яиром Родригесом и Брайаном Ортегой.

Родригес (18-4) в последний раз дрался в июле, когда досрочно проиграл Александру Волкановски в бою за чемпионский титул.

Ортега (15-3) не выходил в октагон с июля-2022, когда получил травму плеча в первом поединке с Родригесом.

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