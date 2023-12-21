Уайлдер хочет снова подраться с Фьюри: «Наш дивизион мал. Вы увидите четвертый, пятый и даже шестой бой»
Деонтей Уайлдер хочет четвертый бой с Тайсоном Фьюри.
«Будет ли еще бой с Фьюри? О, определенно. Наш дивизион не очень большой. Вы определенно увидите четвертый бой, может быть, пятый и даже шестой. Эта афиша всегда будет захватывать дух, я привношу азарт в бои», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.
Напомним, Уайлдер трижды дрался с Тайсоном Фьюри: первый бой закончился вничью, затем дважды нокаутом побеждал англичанин.
Джошуа и Уайлдер договорились о бое на 9 марта (ESPN)
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Фьюри же это зачем? Рисковать статистикой никчему, а 3 боя наглядно показали разницу в классе.