Уайлдер хочет снова подраться с Фьюри: «Наш дивизион мал. Вы увидите четвертый, пятый и даже шестой бой»

Деонтей Уайлдер хочет четвертый бой с Тайсоном Фьюри.

«Будет ли еще бой с Фьюри? О, определенно. Наш дивизион не очень большой. Вы определенно увидите четвертый бой, может быть, пятый и даже шестой. Эта афиша всегда будет захватывать дух, я привношу азарт в бои», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе .

Напомним, Уайлдер трижды дрался с : первый бой закончился вничью, затем дважды нокаутом побеждал англичанин.

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