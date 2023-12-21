Уайлдер хочет снова подраться с Фьюри: «Наш дивизион мал. Вы увидите четвертый, пятый и даже шестой бой»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Фьюри – Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер хочет четвертый бой с Тайсоном Фьюри.

«Будет ли еще бой с Фьюри? О, определенно. Наш дивизион не очень большой. Вы определенно увидите четвертый бой, может быть, пятый и даже шестой. Эта афиша всегда будет захватывать дух, я привношу азарт в бои», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

Напомним, Уайлдер трижды дрался с Тайсоном Фьюри: первый бой закончился вничью, затем дважды нокаутом побеждал англичанин.

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4 комментария
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Ответ Рома Политов
Только смысл. С каждым разом у Уайлдера было все меньше шансов на победу.
Спорно. Сточки зрения мотивации у Уайлдера она есть + ему нечего терять.
Фьюри же это зачем? Рисковать статистикой никчему, а 3 боя наглядно показали разницу в классе.
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Ответ Рома Политов
Только смысл. С каждым разом у Уайлдера было все меньше шансов на победу.
Просто как зрелище для болельщиков, чисто посмотреть высококлассные бои. Ну и самим заработать.
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