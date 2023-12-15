Петр Ян – о возвращении: «Идут переговоры. Если не UFC 299, то UFC 300»

Петр Ян намерен вернуться в октагон в марте-апреле 2024 года.

«Сейчас идут переговоры о месте и времени этого боя. В следующем году, март‑апрель, хочется попасть на турнир UFC 299, если нет, то на UFC 300.

Бой с Ядонгом? Интересное противостояние. Зависит от матчмейкинга, от UFC, если организация заинтересована, можно будет об этом подумать.Мне показался его последний бой скучноватым выступлением», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Напомним, последний раз Ян дрался в марте-2023, проиграв по очкам .

Конор Макгрегор: «Ян – феноменальный боец. Уверен, что он вернет себе титул»

Сонг Ядонг: «Хочу драться в Китае. Петр Ян будет следующим»