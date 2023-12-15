Петр Ян – о возвращении: «Идут переговоры. Если не UFC 299, то UFC 300»
Петр Ян намерен вернуться в октагон в марте-апреле 2024 года.
«Сейчас идут переговоры о месте и времени этого боя. В следующем году, март‑апрель, хочется попасть на турнир UFC 299, если нет, то на UFC 300.
Бой с Ядонгом? Интересное противостояние. Зависит от матчмейкинга, от UFC, если организация заинтересована, можно будет об этом подумать.Мне показался его последний бой скучноватым выступлением», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.
Напомним, последний раз Ян дрался в марте-2023, проиграв по очкам Мерабу Двалишвили.
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