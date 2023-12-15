Петр Ян – о возвращении: «Идут переговоры. Если не UFC 299, то UFC 300»

Теги легчайший вес MMA Петр Ян Мераб Двалишвили UFC 300 Сонг Ядонг UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Петр Ян намерен вернуться в октагон в марте-апреле 2024 года.

«Сейчас идут переговоры о месте и времени этого боя. В следующем году, март‑апрель, хочется попасть на турнир UFC 299, если нет, то на UFC 300.

Бой с Ядонгом? Интересное противостояние. Зависит от матчмейкинга, от UFC, если организация заинтересована, можно будет об этом подумать.Мне показался его последний бой скучноватым выступлением», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Напомним, последний раз Ян дрался в марте-2023, проиграв по очкам Мерабу Двалишвили.

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3 комментария
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Боюсь, в нынешней ситуации и учитывая количество тех, кто хотят на трехсотник, Петя туда максимум в прелимы залетит
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Ответ Ростислав Романенко
Боюсь, в нынешней ситуации и учитывая количество тех, кто хотят на трехсотник, Петя туда максимум в прелимы залетит
Вполне потянет Петя открывать главный кард. Все равно больше 2 титульников в турнир не запихнут
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