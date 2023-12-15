RCC 17: Шлеменко подерется с Иличем, Олейник против Родригеса и другие бои
15 декабря в Екатеринбурге пройдет RCC 17. В главном событии турнира состоится бой в среднем весе между Александром Шлеменко и Александром Иличем.
В августе-2022 Шлеменко проиграл Иличу нокаутом в первом раунде.
Главные бои:
• Александр Шлеменко – Александр Илич;
• Фернандо Родригес – Алексей Олейник;
• Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;
• Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;
• Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов.
Начало – в 17:00 по мск. Турнир в прямом эфире покажет канал UDAR.
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