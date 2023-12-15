RCC 17: Шлеменко подерется с Иличем, Олейник против Родригеса и другие бои

Теги MMA Алексей Олейник Александр Шлеменко Максим Гришин RCC Александр Илич Бокс/MMA/UFC

15 декабря в Екатеринбурге пройдет RCC 17. В главном событии турнира состоится бой в среднем весе между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

В августе-2022 Шлеменко проиграл Иличу нокаутом в первом раунде.

Главные бои:

• Александр Шлеменко – Александр Илич;

• Фернандо Родригес – Алексей Олейник;

Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;

• Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;

• Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов.

Начало – в 17:00 по мск. Турнир в прямом эфире покажет канал UDAR.

Шлеменко – о судействе в первом бою с Иличем: «Оказалось, что тот рефери работал на менеджера серба»

Александр Шлеменко: «Бежать в Америку в ущерб своим гонорарам – глупость. Бесит, что ко всему своему у нас скотское отношение»

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2 комментария
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Илич, сделай красиво
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Это канал искать, подключать, зря они конечно с федерального канала ушли
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