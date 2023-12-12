Илич обвинил Исмаилова в обмане: «Не скажу ничего хорошего о Магомеде, Pravda Boxing должны мне денег за бой»

Александр Илич заявил, что ему не заплатили за бой с Магомедом Исмаиловым.

«Кто сказал, что с Исмаиловым будет реванш? Первый бой был выставочным. Мне нечего сказать хорошего про Pravda Boxing и .

Они до сих пор не выполнили передо мной контрактных обязательств, они все еще должны мне денег. Но я понимаю, что Исмаилов – громкое имя, поэтому ситуацию замалчивают.

У нас не было поединка по ММА, поэтому это не будет реванш. Не собираюсь смотреть за спину Шлеменко.

Но если я выиграю, тогда я что-то скажу о бое с Магомедом. Знаю, что он смотрит сейчас, сделаю все, чтобы подраться с ним по правилам ММА», – сказал .

Илич и Шлеменко провели битву взглядов перед реваншем на RCC 17