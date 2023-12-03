Кормье – о поединке Грин – Тернер: «Сумасшествие! Это одна из худших остановок в истории ММА»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье шокирован судейством в поединке Бобби Грина и Джалина Тернера.

«В бою Грина с Тернером произошла одна из худших остановок в истории ММА. Он лежал на животе и получал удары, но этого все равно было недостаточно. Сумасшествие!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что Джалин Тернер (14-7) нокаутировал Бобби Грина (31-15-1) в первом раунде на турнире UFC Fight Night 233.

Уайт – о поздней остановке в поединке Грин – Тернер: «Одно из худших судейств, что я когда-либо видел. Он знает, что совершил ошибку»

Один их лучших турниров UFC за год: два подряд нокаута слэмом, восемь бонусов от Уайта и финиши-финиши-финиши

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Убийство гангстера в прямом эфире
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