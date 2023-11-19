Майкл Моралес: «Хочу подраться в одном карде с Верой. Покажем наш эквадорский гнев»

Майкл Моралес рассказал, когда хочет провести следующий бой.

«Надеюсь, что UFC даст мне возможность выступить в одном карде с Марлоном Вера. Мы хотим показать весь эквадорский гнев, который у нас есть», – заявил боец UFC Майкл Моралес.

Напомним, что ночью Моралес (16-0) победил Джейка Мэттьюса (19-7) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28) на турнире UFC Fight Night 232.

Вера подерется за титул в полулегком весе с Шоном О’Мэлли на UFC 299.

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