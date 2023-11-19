Майкл Моралес: «Хочу подраться в одном карде с Верой. Покажем наш эквадорский гнев»

Теги UFC MMA Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Майкл Моралес рассказал, когда хочет провести следующий бой.

«Надеюсь, что UFC даст мне возможность выступить в одном карде с Марлоном Вера. Мы хотим показать весь эквадорский гнев, который у нас есть», – заявил боец UFC Майкл Моралес.

Напомним, что ночью Моралес (16-0) победил Джейка Мэттьюса (19-7) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28) на турнире UFC Fight Night 232.

Вера подерется за титул в полулегком весе с Шоном О’Мэлли на UFC 299.

О’Мэлли назвал дату реванша с Верой: «10 марта»

Вера – о реванше с О’Мэлли: «Пора вынести мусор»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий