UFC перенесли турнир 9 декабря из Шанхая в Лас-Вегас (MMA Junkie)

Турнир UFC Fight Night 233 перенесен из Китая в США.

Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на двух анонимных источников. О причинах переноса пока не сообщается.

Турнир должен был пройти 9 декабря в Шанхае. UFC не проводил турниров в Китае с 2019 года. Теперь ивент пройдет в Лас-Вегасе (Невада) на арене UFC Apex.

Из карда турнира исключены четыре поединка Road to UFC и поединок полутяжеловесов Брэндона Рибейро и Миньяна Чжана.

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