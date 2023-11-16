Пэдди Пимблетт о Рахмонове: «Если Шавкат победит «Вандербоя», то можно устроить бой с Эдвардсом»

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт назвал казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова хорошим соперником для действующего чемпиона промоушена в этом дивизионе Леона Эдвардса:

«Кто там есть из перспективных ребят в полусреднем весе? Шавкат? Если Шавкат победит «Вандербоя», то можно было бы устроить бой [Эдвардса] с Шавкатом»

16 декабря Рахмонов и Эдвардс выйдут в октагон в рамках турнира UFC 296: Леон сразится с американцем Колби Ковингтоном в главном событии, а Шавкат подерется в мэйн-карде с другим представителем США Стивеном Томпсоном.

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