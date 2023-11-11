Тренер Павловича по физподготовке: «Сергей жмет 140 кг на пять раз, делает подтягивания с отягощением в 70 кг»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Тренер Сергея Павловича рассказал о физических показателях бойца.

«Если вам интересно, сколько мы жали на максимум, то могу сказать, что на этой подготовке Сергей пожал 140 кг на пять раз, это был максимальный вес, с которым мы работали. Когда Сергей ко мне пришел, он жал не в полную амплитуду. Вы можете это найти, у него есть старые видео.

Амплитуда была такой, что где-то семь сантиметров до груди он не доводил, потому что чувствовал боль в плече. И моя работа была в том, чтобы он мог делать в полную амплитуду и не испытывать боли в плече. И этого мы добились примерно за полтора месяца. 

Правда ли, что он сделал три чистых подтягивания с отягощением в 70 кг? Да, причем с правильной техникой. Для меня есть очень важный фактор в тесте: если мы видим, что у человека первое повторение не очень хорошее, с не очень правильной техникой, то мы сразу же прекращаем тест. Поэтому я уверен, что все это было безопасно», – сказал тренер Николай Токарев.

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4 комментария

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Bayern Munich
Но его мощь руках это нечто, он Блейдса нокаутировал джебами
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pups1
Давай серый верим в тебя, 5 рублей на тебя кинул вперед 🤜
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Lanc
Для тяжеловеса 140 на 5 раз это совсем немного.
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