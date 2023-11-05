Чисора – Турки Аль аш-Шейху: «Хочу бой с Нганну»

Дерек Чисора заявил, что хочет подраться с Фрэнсисом Нганну.

«Обожаю эту игру. Хочу поединок с Фрэнсисом Нганну», – написал в соцсетях экс-претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора.

Боксер оставил тег председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, который занимался организацией поединка Фьюри – Нганну.

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