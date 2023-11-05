Чисора – Турки Аль аш-Шейху: «Хочу бой с Нганну»

Теги Дерек Чисора бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Дерек Чисора заявил, что хочет подраться с Фрэнсисом Нганну.

«Обожаю эту игру. Хочу поединок с Фрэнсисом Нганну», – написал в соцсетях экс-претендент на титул чемпиона мира Дерек Чисора.

Боксер оставил тег председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, который занимался организацией поединка Фьюри – Нганну.

Махачев не исключает возможности перехода в бокс: «Нганну показал, на какой уровень может выйти профессиональный боец»

Успех Нганну в боксе ≠ ошибка Даны Уайта. Уход из UFC помог всем

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
Чисора хороший вариант если Френсис хочет серьезно войти в боксерский мир,
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skytent1
конечно если с Уайлдером не получится и реванша с Фурой не будет с Чисорой неплохой вариант для Фрэнсиса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий