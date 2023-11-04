Цукерберг порвал переднюю крестообразную связку колена: «Планировал бой по ММА в начале 2024-го, но придется отложить»
Марк Цукерберг порвал крестообразную связку колена.
«Порвал переднюю крестообразную связку в спарринге и только что перенес операцию по ее замене. Благодарен врачам и их команде за заботу обо мне.
Я готовился к бою по ММА в начале следующего года, но придется немного отложить. Но я все равно надеюсь провести его после выздоровления. Спасибо всем за любовь и поддержку», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.
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