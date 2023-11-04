Цукерберг порвал переднюю крестообразную связку колена: «Планировал бой по ММА в начале 2024-го, но придется отложить»

Теги Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Марк Цукерберг порвал крестообразную связку колена.

«Порвал переднюю крестообразную связку в спарринге и только что перенес операцию по ее замене. Благодарен врачам и их команде за заботу обо мне.

Я готовился к бою по ММА в начале следующего года, но придется немного отложить. Но я все равно надеюсь провести его после выздоровления. Спасибо всем за любовь и поддержку», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.

Маск обвинил Цукерберга в срыве боя: «Я предложил драться в Колизее, но без тонны рекламы. Тогда Марк отказался»

Маск считает, что справится с джиу-джитсу Цукерберга: «У меня есть запатентованный прием «Морж». Я просто лягу на Марка»

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4 комментария

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kupezz
Ага, выздоравливай, а потом долгое восстановление, потом у тебя живот заболит, потом дела неотложные и болезнь троюродной тети двоюродного дяди. А потом, Илон, друган, а зачем нам драться, пошли выпьем и т.д. Изначально было понятно, что Илон прёт как танк и готов хоть сейчас, а Марк сливается.
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sanek maloi
Хорошенько подумал и слился от приемов "моржа" Маска (или как там свои приемы называл). А если серьезно, заниматься джиу джитсу всю жизнь для проф бойца и по кайфу приходить в зал это совсем другое) морж просто может задавить весом, в борьбе это главное и опыт, кг сильно решают. Думаю эти бизнесмены просто не договорились между собой, по деньгам с рекламы от этого шоу( это же барыги, в основе своей) и начались травмы и т.п отмазки для казуалов(
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Ват-сон
Ответ kupezz
Ага, выздоравливай, а потом долгое восстановление, потом у тебя живот заболит, потом дела неотложные и болезнь троюродной тети двоюродного дяди. А потом, Илон, друган, а зачем нам драться, пошли выпьем и т.д. Изначально было понятно, что Илон прёт как танк и готов хоть сейчас, а Марк сливается.
мировой спорт, да и человечество в целом не много потеряет от отмены этого боя. а если о нем еще и перестанут говорить и преподносить как битву титанов, то выиграет)
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kupezz
Ответ Ват-сон
мировой спорт, да и человечество в целом не много потеряет от отмены этого боя. а если о нем еще и перестанут говорить и преподносить как битву титанов, то выиграет)
Согласен) Но уж дюже хотелось посмотреть, как Маск наваляет Цукербергу)
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