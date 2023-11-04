Цукерберг порвал переднюю крестообразную связку колена: «Планировал бой по ММА в начале 2024-го, но придется отложить»

Марк Цукерберг порвал крестообразную связку колена.

«Порвал переднюю крестообразную связку в спарринге и только что перенес операцию по ее замене. Благодарен врачам и их команде за заботу обо мне.

Я готовился к бою по ММА в начале следующего года, но придется немного отложить. Но я все равно надеюсь провести его после выздоровления. Спасибо всем за любовь и поддержку», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.

Маск обвинил Цукерберга в срыве боя: «Я предложил драться в Колизее, но без тонны рекламы. Тогда Марк отказался»

Маск считает, что справится с джиу-джитсу Цукерберга: «У меня есть запатентованный прием «Морж». Я просто лягу на Марка»