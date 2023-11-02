Маск обвинил Цукерберга в срыве боя: «Я предложил драться в Колизее, но без тонны рекламы. Тогда Марк отказался»

Илон Маск назвал причину срыва боя с Марком Цукербергом.

«Италия действительно была готова предоставить нам Колизей. Я решил, что не могу от этого отказаться.

Затем подумал: «Раз это будет в Колизее, то мы не разместим тонну рекламы , несмотря на мои симпатии к промоушену».

Колизей – место с большой историей, вы же не хотите его превратить в NASCAR? И тогда Марк отказался», – сказал Илон Маск.

Маск заявил, что Цукерберг отказался драться в Колизее

Босс ONE FC раскритиковал Маска за угрозы Цукербергу: «Осуждаю любой буллинг. Илон выдает в себе мужчину, который никогда не дрался»