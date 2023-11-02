Маск обвинил Цукерберга в срыве боя: «Я предложил драться в Колизее, но без тонны рекламы. Тогда Марк отказался»

Теги UFC Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Илон Маск назвал причину срыва боя с Марком Цукербергом.

«Италия действительно была готова предоставить нам Колизей. Я решил, что не могу от этого отказаться.

Затем подумал: «Раз это будет в Колизее, то мы не разместим тонну рекламы UFC, несмотря на мои симпатии к промоушену».

Колизей – место с большой историей, вы же не хотите его превратить в NASCAR? И тогда Марк отказался», – сказал Илон Маск.

Маск заявил, что Цукерберг отказался драться в Колизее

Босс ONE FC раскритиковал Маска за угрозы Цукербергу: «Осуждаю любой буллинг. Илон выдает в себе мужчину, который никогда не дрался»

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2 комментария

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kupezz
Конечно, ведь Марк только и умеет в тихаря аккаунты с Фейсбука удалять, а то что у людей уже лет 10-15-20 к этому акку много других акков привязано его не волнует. Я бы прям от души в этом бою за Илона поболел, чтобы он этого умника разматал.
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Qwarrz Qaqa
Какие-то дохлые у них богатеи. Лучше бы Алишера Усмонова схлестнули с Ромой Абрамовичем. Наши русские крепкие ребята.
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