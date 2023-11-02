Маск обвинил Цукерберга в срыве боя: «Я предложил драться в Колизее, но без тонны рекламы. Тогда Марк отказался»
Илон Маск назвал причину срыва боя с Марком Цукербергом.
«Италия действительно была готова предоставить нам Колизей. Я решил, что не могу от этого отказаться.
Затем подумал: «Раз это будет в Колизее, то мы не разместим тонну рекламы UFC, несмотря на мои симпатии к промоушену».
Колизей – место с большой историей, вы же не хотите его превратить в NASCAR? И тогда Марк отказался», – сказал Илон Маск.
Маск заявил, что Цукерберг отказался драться в Колизее
Босс ONE FC раскритиковал Маска за угрозы Цукербергу: «Осуждаю любой буллинг. Илон выдает в себе мужчину, который никогда не дрался»
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