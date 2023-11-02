Маск считает, что справится с джиу-джитсу Цукерберга: «У меня есть запатентованный прием «Морж». Я просто лягу на Марка»

Илон Маск заявил, что победит Марка Цукерберга за счет преимущества в весе.

«Я тяжелее его примерно в два раза. У меня есть запатентованный прием «Морж». Я просто лягу на Марка.

Моржу не нужны тренировки по смешанным единоборствам, потому что он очень большой. Мне не нужно время на подготовку, вообще никакого времени», – сказал Илон Маск.

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Маск обвинил Цукерберга в срыве боя: «Я предложил драться в Колизее, но без тонны рекламы. Тогда Марк отказался»