Маск считает, что справится с джиу-джитсу Цукерберга: «У меня есть запатентованный прием «Морж». Я просто лягу на Марка»

Теги Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Илон Маск заявил, что победит Марка Цукерберга за счет преимущества в весе.

«Я тяжелее его примерно в два раза. У меня есть запатентованный прием «Морж». Я просто лягу на Марка.

Моржу не нужны тренировки по смешанным единоборствам, потому что он очень большой. Мне не нужно время на подготовку, вообще никакого времени», – сказал Илон Маск.

Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу: «Большая честь для меня»

Маск обвинил Цукерберга в срыве боя: «Я предложил драться в Колизее, но без тонны рекламы. Тогда Марк отказался»

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5 комментариев

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GiordanoBruno
Хм, я бы сказал, что именно в джиу разница в габаритах максимально нивелируется, так что морж не сработает. Лично я душил кучу парней в два раза больше себя. Впрочем о чем это мы.. комментировать серьезно маска сегодня это уже почти моветон
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Ват-сон
еще “гарпун“ от Билли Голдберга хорошо пойдет))
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Andreir888
Офигенно!!! Илон нравится мне всё больше и больше! Чувство юмора у парня изумительное!!!🤣
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Kanonir152
Маск максимально не понимает что такое джиу-джитсу. Его габариты не помогут.
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