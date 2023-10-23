Хрюнов сообщил, что Якубов не выйдет на бой с Василевским: «Готова замена»

Владимир Хрюнов сообщил, что бой Ильяса Якубова и Вячеслава Василевского отменен.

«С его проблемами с законом разбираются органы. Готова замена на бой. Никаких подробностей не знаю, вчера об этом мне сообщил его менеджер», – сказал промоутер .

22 октября Якубова задержали в аэропорту Москвы. По данным следствия, обвиняемый опубликовал в социальных сетях видеозапись с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности.

Бойцу грозит до семи лет лишения свободы.

Бойца поп-ММА Якубова задержали в аэропорту Москвы – после прилета из Абу-Даби с UFC 294. Он обвиняется в оправдании терроризма (Mash)

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