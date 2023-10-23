Хрюнов сообщил, что Якубов не выйдет на бой с Василевским: «Готова замена»
Владимир Хрюнов сообщил, что бой Ильяса Якубова и Вячеслава Василевского отменен.
«С его проблемами с законом разбираются органы. Готова замена на бой. Никаких подробностей не знаю, вчера об этом мне сообщил его менеджер», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
22 октября Якубова задержали в аэропорту Москвы. По данным следствия, обвиняемый опубликовал в социальных сетях видеозапись с высказываниями, объясняющими необходимость осуществления террористической деятельности.
Бойцу грозит до семи лет лишения свободы.
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