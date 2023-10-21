После отмены боя Анкалаева и Уокера в клетке началась потасовка

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 294, в главном карде которого прошел поединок в полутяжелом весе между и .

В первом раунде Магомед пробил запрещенный удар коленом, после чего врачи запретили Уокеру продолжать драться. Бой признан несостоявшимся. После оглашения решения в октагоне началась потасовка.

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