После отмены боя Анкалаева и Уокера в клетке началась потасовка

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Джонни Уокер UFC 294 Бокс/MMA/UFC

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 294, в главном карде которого прошел поединок в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.

В первом раунде Магомед пробил запрещенный удар коленом, после чего врачи запретили Уокеру продолжать драться. Бой признан несостоявшимся. После оглашения решения в октагоне началась потасовка.

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4 комментария

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alexander bakulin
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мастерская актёрских курсов имени алджамейна стерлинга работает исправно.
мастеров сцены в организации скоро будет больше, чем бойцов. не за горами переименование UFC во МХАТ.
этот персонаж бразильской теленовеллы, посмотрев на стерлинга, реально думал, что ему победу отдадут, если он айболиту скажет, что продолжать не может.
а как узнал, что победы не будет, а будет но контест, и шиш ему, а не гонорар. тут-то у него пукан и бомбанул.
+19
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Ruslan80
Биба и Боба.
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АланСмити
Тот спросил: "Ты знаешь, где ты?", и Уокер ответил: "Какой сейчас раунд?". После чего врач счел его неготовым продолжать.

Если все так, то судья имел серьезные основания для отмены. Схитрил ли Уокер или нет мы вряд ли узнаем, но худший вопрос судье, когда он выходит проверять в адеквате ты или нет.
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