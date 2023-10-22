Ирина Алексеева о бое Чимаев – Усман: «Хамзат как всегда и шоу сделал, и бой показал зрелищный»

Уроженка Казахстана из UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу проспекта среднего веса (до 84 кг) Хамзата Чимаева над нигерийцем Камару Усманом.

«Хамзат как всегда и шоу сделал, и бой показал зрелищный. Очень выдающийся парень, в бою его доминирование не было каким-то удивлением, это его стиль», — сказала Алексеева.

Напомним, поединок Чимаева и Усмана состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева раздельным судейским решением по итогам трех раундов.

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