Ирина Алексеева о бое Чимаев – Усман: «Хамзат как всегда и шоу сделал, и бой показал зрелищный»

Теги UFC MMA Камару Усман Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Ирина Алексеева UFC 294 Спорт Казахстана

Уроженка Казахстана из UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу проспекта среднего веса (до 84 кг) Хамзата Чимаева над нигерийцем Камару Усманом.

 «Хамзат как всегда и шоу сделал, и бой показал зрелищный. Очень выдающийся парень, в бою его доминирование не было каким-то удивлением, это его стиль», — сказала Алексеева.

Напомним, поединок Чимаева и Усмана состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева раздельным судейским решением по итогам трех раундов.

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