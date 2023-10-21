Опубликованы судейские записки боя Чимаев – Усман

Теги UFC Камару Усман Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Усман Бокс/MMA/UFC

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби прошел бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.

Чимаев победил решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Судья Дэвид Летби насчитал ничью – 28-28. Дерек Клири и Вито Паолилло отдали предпочтение Чимаеву.

Чимаев выиграл седьмой бой в UFC. У него ни одного поражения в промоушене

Усман проиграл третий бой подряд в UFC. До этого шел на серии из 14 побед

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19 комментариев

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Three Days Grace
За что в 3 раунде реф Чимаеву победу отдал?)
+31
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Kubinec_
пора фиксить очки за пассивные тейкдауны... просто убивают все зрелищность ММА
+20
-1
+19
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We are Arsenal
Квалификация судей на лицо) После первого раунда от фонаря судили.
+15
-2
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ justburn
Да, странно, но отдай он 3й Камару, победил бы все равно Чимаев
если бы ещё 1 судья отдал раунд 3 усману, то была бы ничья решением большинства.
+6
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Born is the King
Как можно было отдать 2 и 3 раунда Камзату? Почему судей АПЛ пускают в ЮФС
+5
0
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Владимир Мизгинов
Чистая ничья. Чище просто не придумаешь
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Стен Шайпак
Клири как всегда,можно не удивляться
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Евгений Шевцов
Вроде там говорят что Чимаев в первом раунде сломал руку.
Ему походу в тяжи надо. Даже в среднем вымывает все на весогонке
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Сергей Егоров
Судя по последним двум боям Чимаева понимаешь что он представляет опасность только в начале поединка. Если первый раунд проходишь дальше идёт примерно равный бой. Жаль что сегодня было только три раунда.
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&_Bishep_&
Ответ Владимир Мизгинов
Чистая ничья. Чище просто не придумаешь
Исход решил слишком очевидная победа в 1 раунде. Второй-ничья. Третий победа Камару, но не такая подавляющая. А так да , вполне могли и ничью дать.
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&_Bishep_&
Ответ goddamn2
Когда раунд ровный это 9-9. И не надо ни судьям никому ничего придумывать. Неквалифицированны. Есть только два вариант с натяжкой - это один ставит ничью другой победу одного в раунде. Но не два разных результата. И бокса что любительского что профессионального это тоже касается.
Второй раунд по мне и был 9-9. Точнее даже 8-8 или 2-2. Оба не о чем. Первый Хамзат (10-8), третий Камару (10-9). Все таки надо было овертайм назначать.
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goddamn2
Ответ &_Bishep_&
Когда раунд ровный (я про второй) то могут быть 10-9 в ту или другую сторону.
Когда раунд ровный это 9-9. И не надо ни судьям никому ничего придумывать. Неквалифицированны. Есть только два вариант с натяжкой - это один ставит ничью другой победу одного в раунде. Но не два разных результата. И бокса что любительского что профессионального это тоже касается.
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&_Bishep_&
Ответ goddamn2
Когда судьи в одном и том же раунде отдают победу двум разным бойцам, возникает вопрос - кто из них не квалифицирован и должен быть отстранен. Вы оба смотрели один и тот же раунд - как может быть на таком уровне два разных решения?
Когда раунд ровный (я про второй) то могут быть 10-9 в ту или другую сторону.
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Евгений Шевцов
Ответ MMA GRIZZLY
Ну, там дело не в весогонке. Возможно, речь идет об эпизоде, где Усман стряхнул его на канвас (в попытках защититься от "рюкзака"), и Хамзат не очень приятно приземлился на плечо.
Я имею ввиду то что из-за лютой весогонки бойцы вымывают в тч минералы.
Кости слабей становятся - это известно.
Просто там слэмят и без переломов
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MMA GRIZZLY
Ответ Евгений Шевцов
Вроде там говорят что Чимаев в первом раунде сломал руку. Ему походу в тяжи надо. Даже в среднем вымывает все на весогонке
Ну, там дело не в весогонке. Возможно, речь идет об эпизоде, где Усман стряхнул его на канвас (в попытках защититься от "рюкзака"), и Хамзат не очень приятно приземлился на плечо.
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goddamn2
Когда судьи в одном и том же раунде отдают победу двум разным бойцам, возникает вопрос - кто из них не квалифицирован и должен быть отстранен. Вы оба смотрели один и тот же раунд - как может быть на таком уровне два разных решения?
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&_Bishep_&
Мое мнение по раундам:
1) 10-8
2) 9-9
3)9-10
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Роман Тучин
У человека, отдавшего победу в третьем раунде Чимаеву, точно с головой все в порядке?
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