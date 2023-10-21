Опубликованы судейские записки боя Чимаев – Усман

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби прошел бой в среднем весе между и .

Чимаев победил решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).

Судья Дэвид Летби насчитал ничью – 28-28. Дерек Клири и Вито Паолилло отдали предпочтение Чимаеву.

Чимаев выиграл седьмой бой в UFC. У него ни одного поражения в промоушене

Усман проиграл третий бой подряд в UFC. До этого шел на серии из 14 побед