Опубликованы судейские записки боя Чимаев – Усман
21 октября на UFC 294 в Абу-Даби прошел бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.
Чимаев победил решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).
Судья Дэвид Летби насчитал ничью – 28-28. Дерек Клири и Вито Паолилло отдали предпочтение Чимаеву.
Чимаев выиграл седьмой бой в UFC. У него ни одного поражения в промоушене
Усман проиграл третий бой подряд в UFC. До этого шел на серии из 14 побед
Ему походу в тяжи надо. Даже в среднем вымывает все на весогонке
Кости слабей становятся - это известно.
Просто там слэмят и без переломов
1) 10-8
2) 9-9
3)9-10