Конор вспомнил нокдаун Диаза в их реванше: «Это не была попытка заманить меня в гард: я немного надрал его задницу»
Конор Макгрегор вспомнил нокдаун во втором бою с Нейтом Диазом.
«Это не было попыткой заманить меня в гард. Он отключился в результате острой и резкой травмы. Немного надрал ему задницу», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, победивший летом 2016 года Нейта Диаза раздельным решением судей.
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