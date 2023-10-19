Конор вспомнил нокдаун Диаза в их реванше: «Это не была попытка заманить меня в гард: я немного надрал его задницу»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор вспомнил нокдаун во втором бою с Нейтом Диазом.

«Это не было попыткой заманить меня в гард. Он отключился в результате острой и резкой травмы. Немного надрал ему задницу», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, победивший летом 2016 года Нейта Диаза раздельным решением судей.

Конор – о Махачеве: «Деревенщина. Вот что случается, когда у кузенов появляется ребенок»

Конору Макгрегору не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий