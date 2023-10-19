Конор вспомнил нокдаун Диаза в их реванше: «Это не была попытка заманить меня в гард: я немного надрал его задницу»

Конор Макгрегор вспомнил нокдаун во втором бою с Нейтом Диазом.

«Это не было попыткой заманить меня в гард. Он отключился в результате острой и резкой травмы. Немного надрал ему задницу», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, победивший летом 2016 года раздельным решением судей.

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Конору Макгрегору не будут предъявлены обвинения в изнасиловании