Шлеменко – о возвращении флагов в UFC: «Уайт хитро вводил запрет. Зачем было политизировать организацию?»

Теги UFC Дана Уайт Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко поддержал отмену запрета на флаги в UFC.

«Зачем Уайт вводил этот запрет? Он, кстати, вводил. Уайт ввел запрет на все флаги, а не только на российский. Я вообще не знаю, зачем брать и так жестко политизировать?

Я имею в виду организацию UFC. Там уже несколько раз сменился владелец. Все просто думают, что Дана Уайт там самый главный, и он только принимает решения.

Но вот такие принципиальные решения, я думаю, и другие люди принимают, у кого есть вес. Поэтому неизвестно, его это личное решение или чье-то еще.

А так, конечно, правильное решение. Если кто-то хочет выйти с флагом, то почему он не может? Я не понимаю», – сказал Александр Шлеменко.

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6 комментариев

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Сергей Бакин
кто у него берет интервью?
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Вася Енотов
Кто бы ещё адаптировал этот поток мыслей))
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Ena Therapy
Ответ Сергей Бакин
кто у него берет интервью?
Он сам себе режиссер. Сам себе вопрос задаёт, сам же отвечает.
+2
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rude.
Вот теперь у Даны реально проблемы, Сашка Шлеменко спрашивает...
0
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