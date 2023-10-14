Шлеменко – о возвращении флагов в UFC: «Уайт хитро вводил запрет. Зачем было политизировать организацию?»

Александр Шлеменко поддержал отмену запрета на флаги в UFC.

«Зачем Уайт вводил этот запрет? Он, кстати, вводил. Уайт ввел запрет на все флаги, а не только на российский. Я вообще не знаю, зачем брать и так жестко политизировать?

Я имею в виду организацию . Там уже несколько раз сменился владелец. Все просто думают, что там самый главный, и он только принимает решения.

Но вот такие принципиальные решения, я думаю, и другие люди принимают, у кого есть вес. Поэтому неизвестно, его это личное решение или чье-то еще.

А так, конечно, правильное решение. Если кто-то хочет выйти с флагом, то почему он не может? Я не понимаю», – сказал .

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