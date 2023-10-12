Дана Уайт мечтает провести турнир UFC в «Сфере»: «Мы организуем там величайшее событие в истории спорта»

Теги UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что одержим идеей проведения турнира в «Сфере» в Лас-Вегасе.

«В сентябре 2024 года, в день независимости Мексики, я организую в «Сфере» самое грандиозное событие в мире боевых видов спорта, которое человечество когда-либо видело», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Фото: Amiee Stubbs/Global Look Press

«Сфера» – концертный зал в Лас-Вегасе, вмещающий около 20 тысяч зрителей. Строение имеет форму шара с внешней светодиодной панелью на 54 тысячи кв. метров.

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5 комментариев

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Фикиск Фусов
Реванш Конора и Хабиба в тяжелом весе
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carax
Ответ Mr.Bubble
Такой же грандиозный как и бойцовский остров который ничем не отличался от обычных турниров
а если подумать,в какое время он проходил?
+6
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bailen
Сфера - действительное уникальное архитектурное и техническое сооружение на нашем веку
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mario-romario
Ответ Фикиск Фусов
Реванш Конора и Хабиба в тяжелом весе
Ага и Кукуй на подстраховке 😀
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