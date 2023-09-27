Hardcore Boxing Кудин – Ибрагимов: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

4 октября в Москве состоится турнир . В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между и Хадисом Ибрагимовым.

Где и во сколько смотреть Hardcore Boxing?

Прямую трансляцию турнира проведет официальное сообщество Hardcore Boxing в VK. Начало турнира в 15:00 по московскому времени.

Кард турнира:

Алексей Кудин vs Хадис Ибрагимов;

vs ;

Джавид Рзаев vs Анатолий Надратовский;

Афиг Ягубов vs Максим Булахтин;

Ниджат Мамедов vs Марат Гашимов;

Эльнур Сулейманов vs Серафим Черанев;

Рафаиль Аббасов vs Владимир Мазур;

Вадим Вершинин vs Николай Данилов;

Семен Каманин vs Валерий Особов;

Гусейн Магомедов vs Виктор Коточигов;

Гере Мохамед vs Эдгар Оганесян.

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