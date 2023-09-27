Hardcore Boxing Кудин – Ибрагимов: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
4 октября в Москве состоится турнир Hardcore Boxing. В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Алексеем Кудином и Хадисом Ибрагимовым.
Где и во сколько смотреть Hardcore Boxing?
Прямую трансляцию турнира проведет официальное сообщество Hardcore Boxing в VK. Начало турнира в 15:00 по московскому времени.
Кард турнира:
- Алексей Кудин vs Хадис Ибрагимов;
- Артур Кулинский vs Артем Тарасов;
- Джавид Рзаев vs Анатолий Надратовский;
- Афиг Ягубов vs Максим Булахтин;
- Ниджат Мамедов vs Марат Гашимов;
- Эльнур Сулейманов vs Серафим Черанев;
- Рафаиль Аббасов vs Владимир Мазур;
- Вадим Вершинин vs Николай Данилов;
- Семен Каманин vs Валерий Особов;
- Гусейн Магомедов vs Виктор Коточигов;
- Гере Мохамед vs Эдгар Оганесян.
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