Hardcore Boxing Кудин – Ибрагимов: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Алексей Кудин бокс Хадис Ибрагимов Артем Тарасов Артур Кулинский Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

4 октября в Москве состоится турнир Hardcore Boxing. В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Алексеем Кудином и Хадисом Ибрагимовым.

Где и во сколько смотреть Hardcore Boxing?

Прямую трансляцию турнира проведет официальное сообщество Hardcore Boxing в VK. Начало турнира в 15:00 по московскому времени.

Кард турнира:

  • Алексей Кудин vs Хадис Ибрагимов;
  • Артур Кулинский vs Артем Тарасов;
  • Джавид Рзаев vs Анатолий Надратовский;
  • Афиг Ягубов vs Максим Булахтин;
  • Ниджат Мамедов vs Марат Гашимов;
  • Эльнур Сулейманов vs Серафим Черанев;
  • Рафаиль Аббасов vs Владимир Мазур;
  • Вадим Вершинин vs Николай Данилов;
  • Семен Каманин vs Валерий Особов;
  • Гусейн Магомедов vs Виктор Коточигов;
  • Гере Мохамед vs Эдгар Оганесян.

Асбаров – о драке с участием Чурчаева в Москве: «Половина сидящих на этих конференциях – дикари. Они могут кого-то воткнуть ради хайпа и сделать инвалидом»

Сульянов – о драке с участием Чурчаева в московском ТЦ: «Мальчишки во дворах смотрят на это и думают, что так можно. Пора закрыть этот ящик Пандоры»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий