Никита Крылов 22 октября на UFC 280 подерется с Волканом Оздемиром

UFC анонсировал поединок полутяжеловесов и Волкана Оздемира.

Бой украинца и швейцарца состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, где главным событием станет поединок за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

В последнем поединке на турнире UFC в Лондоне Крылов нокаутировал Александра Густаффсона, а Оздемир победил по очкам шотландца Пола Крейга.

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