Харитонов – о возможном поединке с рэпером или блогером: «Если кто-то готов платить, будем хохотать. Я же не буду драться за копейки»

Теги MMA Сергей Харитонов Бокс/MMA/UFC

Сергей Харитонов заявил, что готов драться с блогерами за большие деньги.

«Готов ли я подраться с рэпером или блогером? Да, если кто-то готов платить за это. Я же не буду выходить за копейки и драться. Если кто-то готов платить, будем хохотать. А на каждый бой суммы разные. Все зависит от того, с кем я буду драться», – признался боец MMA Сергей Харитонов.

Напомним, в последнем поединке Харитонов нокаутировал в первом раунде Роджерса Соузу на турнире MFP 241 во Владивостоке. Сегодня он подерется с Тиаго Кардосо в рамках турнира MMA Series 72 All Stars.

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3 комментария

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Agent Smith
За деньги, да.
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Рамиль Абдрахманов
Ответ Agent Smith
За деньги, да.
дорогому брату
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Просто Космос
Ответ Рамиль Абдрахманов
дорогому брату
За сумку нет
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